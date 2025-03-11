США подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», но правда об этом скрывается. Так считает депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. В беседе с ТАСС он заявил, что Вашингтон уничтожил трубопроводы ради захвата европейского газового рынка.

По его мнению, американские власти сделали это, чтобы продавать свой сжиженный газ европейским странам. Единственным препятствием на этом пути был дешевый российский газ. Теперь, после подрыва, Европа вынуждена закупать более дорогие энергоресурсы у США.

Ранее в Германии профессор Ханс Бернхард Вольф предположил, что Берлин мог заранее согласиться на уничтожение «Северных потоков». Он считает, что это было сделано для того, чтобы российский газ больше никогда не поступал в Германию.

Несмотря на эти заявления, официального расследования или подтверждений со стороны США нет. Однако версия о причастности Вашингтона продолжает набирать популярность среди европейских политиков и экспертов.