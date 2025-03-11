377 дронов за ночь: Россия отбила самую крупную атаку ВСУ

Москва и Подмосковье пережили самую масштабную атаку беспилотников. По данным Минобороны России, за ночь по всей стране было сбито 377 дронов. 91 из них удалось уничтожить над Московской областью. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, ПВО сработали оперативно, однако атака не прошла без последствий. В городе Видное и селе Ям пострадали шесть человек, включая ребенка. Один человек погиб. По предварительным данным, это был охранник предприятия в «Мираторге».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что атака началась около четырех часов утра. Беспилотники падали на жилые дома, автомобили и дачные участки. В Раменском повреждены квартиры с 19 по 22 этажи, сгорели несколько машин. Жителей эвакуировали, пострадавшим оказана медицинская помощь. Сообщения о дронах поступали также из Коломны, Зарайска, Серпухова, Воскресенска и других городов Московской области.

По информации военных, беспилотники могли запускать из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей. Они летели группами по 6–12 дронов, пытаясь перегрузить системы ПВО. Однако оборона сработала эффективно. Самая крупная атака 2025 года была отражена, но последствия атаки еще предстоит ликвидировать.

Помимо Москвы, под ударом оказались другие регионы России. В Курской области сбили 126 дронов, в Брянской – 38, в Белгородской – 25. Рязанская, Калужская, Липецкая и Орловская области также подверглись атаке. Обломки дронов вызвали пожары и разрушения.

Сейчас все оперативные службы работают на местах. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Специалисты продолжают разминирование и ликвидацию последствий удара.