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"До встречи в Одессе!" Тина Канделаки потроллила мошенников в WhatsApp

1:12
Правда ТВ
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Телефонные мошенники снова активизировались, но на этот раз нарвались не на ту жертву. Журналистка и медиаменеджер Тина Канделаки рассказала, как разоблачила аферистов, пытавшихся её обмануть.

В своём Telegram-канале Канделаки опубликовала скриншот переписки в WhatsApp. Неизвестный собеседник сообщил ей о якобы плановой проверке электросчётчиков и попросил согласовать удобное время для визита мастера. Однако Канделаки быстро поняла, что это уловка, и решила потроллить аферистов.

Её ответ был неожиданным: "Блестяще! Крым наш! До встречи в Одессе!". Этой короткой фразой она дала понять, что не собирается становиться жертвой мошенничества.

Под постом журналистка добавила: "Начинаем утро с мошенников". Подписчики Канделаки оценили её чувство юмора и даже предложили свои варианты, как можно эффектно отвечать телефонным аферистам.

Этот случай в очередной раз напоминает: будьте бдительны и не доверяйте незнакомцам, которые пытаются выяснить личные данные или проникнуть в ваш дом под видом "мастеров".

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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