Опасности поста: нутрициолог предупредила о рисках для здоровья

Строгий пост может негативно сказаться на здоровье, если неправильно составить рацион. Об этом предупреждает нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии Ольга Ильичева.

Эксперт напоминает, что пост полностью исключает продукты животного происхождения, а также значительно ограничивает потребление растительных жиров. Главная ошибка многих постящихся – употребление исключительно простых углеводов: хлеба, макарон, картофеля и риса. Такой рацион может привести не только к нехватке витаминов, но и к нарушениям обмена веществ.

Чтобы избежать проблем, нутрициолог советует включать в меню свежие овощи, зелень, а также растительные источники белка: чечевицу, нут и киноа. Они не только обеспечивают организм необходимыми аминокислотами, но и способствуют длительному насыщению.

Кроме того, важно не отказываться от растительных жиров, особенно людям с проблемами желчного пузыря. Орехи, семена и льняная каша помогут восполнить дефицит полезных веществ.

Эксперт подчёркивает, что сбалансированное питание в пост – залог хорошего самочувствия. Важно не просто следовать традициям, но и заботиться о здоровье, выбирая полезные продукты.