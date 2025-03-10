Россияне нашли лазейку для получения водительских прав – юристы предупреждают об опасности

Россияне, которые не могут сдать экзамен на водительские права в России, нашли альтернативный путь – получение удостоверения за границей с последующим обменом его на российское. Как рассказали автоюристы порталу 360.ru, существуют даже специальные «водительские туры» в страны, где экзамен пройти легче.

По словам адвоката Сергея Радько, такой способ получения прав – это не просто лазейка в законодательстве, но и реальная угроза безопасности. Эксперт подчёркивает, что главное – это не сам документ, а навыки вождения. «На дороге важны знания, а не факт получения удостоверения», – отмечает он.

Однако подыскать страну, где права выдаются без особых сложностей, не так просто. Автоюрист Лев Воропаев поясняет, что, например, в Белоруссии и Киргизии требования такие же строгие, как в России, а в Финляндии обучение длится целый год. В Армении и Грузии тоже не стоит рассчитывать на лёгкую выдачу прав.

Тем, кто всё же решится на такой шаг, следует помнить, что обмен иностранного удостоверения в России возможен только в течение года. При этом необходимо сдать теоретический экзамен и получить медицинскую справку. Для водителей грузовиков и автобусов потребуется полное переобучение.

Эксперты предупреждают: обход российских экзаменов с помощью «водительских туров» может привести к увеличению числа неподготовленных водителей, что создаёт риск для всех участников дорожного движения.