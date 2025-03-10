Опубликована карта продвижения российских войск в Курской области

В сети появилось видео с картой, на которой показана подготовка российских войск к штурму города Суджа. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Рыбарь" военблогера Михаила Звинчука.

Согласно материалу, наступление началось 6 марта с уничтожения ключевых мостов, что заблокировало передвижение украинских войск. Для этого использовались FPV-дроны и авиационная бомба ФАБ-3000. Уже к утру 8 марта российские силы продвинулись на большинстве направлений в Курской области.

Одной из ключевых тактик стало использование подземного газопровода для скрытого проникновения в Суджу. Штурмовики ВС РФ прошли по нему, выйдя на поверхность с северной стороны города. К 9 марта российские подразделения заняли стратегически важные точки, в том числе Кубаткин, Малую Локню и Черкасское Поречное. В результате украинские войска в северной части района оказались в окружении.

Обстановка на южных рубежах Суджи остаётся неясной, однако российские войска продолжают наступление, перерезая коммуникации ВСУ и двигаясь к трассе на Юнаковку.