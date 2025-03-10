Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Россия сделала ставку на золото – и выиграла: резервы достигли исторического максимума

Правда ТВ

Обсудить
Новости Все >
"До встречи в Одессе!" Тина Канделаки потроллила мошенников в WhatsApp
Дневные ходовые огни или ближний свет – что выбрать, чтобы не получить штраф?
"Как можно скорее": Кремль рассказал об освобождении Курской области
Россияне нашли лазейку для получения водительских прав – юристы предупреждают об опасности
Судейский корпус под ударом: РФС проводит проверки на полиграфе
Авто старше 20 лет под угрозой: новые требования ГИБДД вызывают споры
"Умный свет" против полярной ночи: учёные нашли способ бороться с её последствиями
Опубликована карта продвижения российских войск в Курской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.