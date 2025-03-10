Золотовалютные резервы России достигли рекордной отметки – 217,4 миллиарда долларов. Такой успех стал возможен благодаря стратегии диверсификации активов, принятой несколько лет назад. Российские власти отказались от крупных вложений в американские государственные облигации и сделали ставку на золото.

Как отмечают китайские аналитики, этот шаг оказался чрезвычайно выгодным. В то время как западные страны продолжали инвестировать в традиционные финансовые инструменты, Россия и Китай активно скупали золото. Теперь это приносит колоссальную прибыль: за последние пять лет цена на драгметалл практически удвоилась, а недавно превысила исторический максимум – 2900 долларов за унцию.

Эксперты считают, что рост цен на золото может продолжиться, что ещё больше укрепит финансовые позиции России и Китая. В условиях глобальной экономической нестабильности драгметаллы становятся надёжным средством защиты активов.

Китай также следует аналогичной стратегии, увеличивая свои золотые резервы. Это говорит о значительных изменениях в мировой экономике: страны, сделавшие ставку на золото, укрепляют свою финансовую независимость, в то время как приверженность традиционным инструментам, таким как фиатные валюты и облигации, может оказаться рискованной.

Россия уже доказала, что её стратегия работает. Теперь вопрос в том, какие шаги предпримут другие государства, чтобы адаптироваться к новой финансовой реальности.