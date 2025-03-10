Дневные ходовые огни или ближний свет – что выбрать, чтобы не получить штраф?

Госавтоинспекция напоминает водителям: включение фар в дневное время – это не рекомендация, а обязательное требование. Согласно пункту 19.5 ПДД, если на автомобиле нет дневных ходовых огней, водитель обязан использовать ближний свет.

Некоторые водители игнорируют это правило, ограничиваясь включением габаритных или противотуманных фар. Однако важно помнить, что габаритные огни днём не обеспечивают достаточной видимости автомобиля, что может привести к аварийной ситуации.

За нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей по статье 12.20 КоАП РФ. Но если инспектор сочтёт нарушение незначительным, он может ограничиться предупреждением.

Некоторые водители опасаются, что постоянное использование ближнего света приведёт к быстрому износу ламп. Однако правила позволяют использовать вместо него противотуманные фары (пункт 19.4 ПДД). Это экономичный вариант, который снижает нагрузку на основное освещение и помогает избежать штрафов.

ГИБДД настоятельно рекомендует соблюдать правила освещения в дневное время. Это не только требование закона, но и важный фактор безопасности на дороге.