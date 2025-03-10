"Как можно скорее": Кремль рассказал об освобождении Курской области

Точных сроков завершения операции по освобождению Курской области нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские военные делают всё возможное, чтобы как можно быстрее очистить регион от боевиков.

Наступление российской армии в Курской области началось 8 марта. За два дня под контроль ВС РФ перешли семь населённых пунктов, а в городе Суджа бои идут на окраинах. Российские военные также взяли под контроль промзону и использовали газопровод для проникновения в тыл противника.

Песков выразил уверенность в том, что вся приграничная территория будет зачищена, и пожелал российским военным удачи.

Следим за развитием событий.