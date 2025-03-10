Санкции против России под вопросом: Венгрия требует уступок

Венгрия может сорвать продление санкций Европейского союза против России. Как сообщает Euractiv, правительство Виктора Орбана использует право вето, требуя пересмотра санкционного списка.

Будапешт хочет исключить восемь граждан России из санкционного перечня, однако не раскрывает их имена. Кроме того, Венгрия добивается урегулирования вопроса поставок газа. Учитывая, что продление санкций требует единогласного согласия всех 27 стран ЕС, позиция Венгрии может серьёзно повлиять на дальнейшую политику Евросоюза.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что принятое 26 странами ЕС заявление в поддержку Украины не имеет юридической силы, так как решения такого уровня должны приниматься единогласно.

Венгрия уже неоднократно блокировала антироссийские инициативы, требуя учёта своих интересов. Теперь Брюсселю придётся решать, пойдёт ли ЕС на компромисс или найдёт способ обойти венгерское вето. Голосование по санкциям состоится в ближайшее время.

Следим за развитием событий.