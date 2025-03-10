Судейский корпус под ударом: РФС проводит проверки на полиграфе

В российском футболе разгорается новый судейский скандал. Как сообщает Спорт-Экспресс, ряд арбитров может быть пожизненно отстранён от работы после проверки на полиграфе.

Инициатором проверок выступил председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев. По итогам исследования к некоторым арбитрам возникли вопросы, которые могут поставить крест на их карьере.

Скандал в судейском корпусе разгорелся ещё в конце прошлого года. Тогда губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что у самарских «Крыльев Советов» был долг в 36 миллионов рублей перед «преступниками, занимающимися коррупцией в судействе». Эти обвинения вызвали широкий резонанс в футбольных кругах.

После этого глава Российской премьер-лиги Александр Алаев пообещал навести порядок. Он заявил, что лига уже подготовила предложения по повышению прозрачности работы судей.

Пока официальных решений по итогам проверок на полиграфе нет, но эксперты уверены, что в ближайшее время могут последовать громкие отставки и наказания. Следим за развитием событий.