Авто старше 20 лет под угрозой: новые требования ГИБДД вызывают споры

Владельцам автомобилей старше 20 лет всё труднее проходить регистрацию в ГИБДД. Как сообщает Московский комсомолец, требования к техническому состоянию и документам ужесточились, что создаёт проблемы для водителей.

Многие автовладельцы отмечают, что инспекторы стали строже проверять возрастные автомобили. В некоторых случаях их направляют на дополнительную экспертизу или даже отказывают в постановке на учёт, если машина не соответствует новым нормам. Это делает процедуру переоформления машины на нового владельца сложнее или вовсе невозможной.

По мнению экспертов, такие меры направлены на снижение среднего возраста автопарка в России, который сейчас составляет около 15,5 лет. Однако они создают дополнительные сложности для владельцев ухоженных старых машин, а также коллекционеров ретро-автомобилей.

Автоэксперты советуют сначала пройти регистрацию, а затем вкладываться в ремонт. Также возможно оформление машины в регионах, где требования ГИБДД менее строгие.

Эта ситуация вызывает обеспокоенность среди автолюбителей: многие опасаются, что их транспортные средства могут быть сняты с учёта без веских оснований. Остаётся ждать разъяснений от ГИБДД и возможного пересмотра новых требований.