"Умный свет" против полярной ночи: учёные нашли способ бороться с её последствиями

Полярная ночь и длинные белые ночи могут серьёзно повлиять на здоровье. Недостаток света зимой и его избыток летом нарушают режим сна, ухудшают обмен веществ и могут привести к проблемам с самочувствием.

Учёные Тюменского государственного медицинского университета предложили решение — систему "умного света". Это биодинамическое освещение, которое можно устанавливать в домах и офисах. Оно способно корректировать световой цикл, компенсируя нехватку света зимой и снижая его влияние летом.

Как объясняет заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины ТМУ Денис Губин, в северных регионах естественный ритм освещения нарушен. Зимой день слишком короткий, а летом солнце почти не заходит. Это сбивает биологические часы человека.

Технология "умного света" призвана имитировать естественный световой цикл, помогая организму адаптироваться. По мнению исследователей, её внедрение может стать ключом к поддержанию здорового образа жизни в регионах с экстремальными условиями.

Учёные надеются, что в будущем такие системы будут широко использоваться не только в домах, но и на рабочих местах. Это позволит миллионам людей избежать проблем со сном, настроением и обменом веществ, вызванных резкими изменениями продолжительности светового дня.