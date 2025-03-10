Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля – насколько увеличатся выплаты?

С 1 апреля в России увеличатся социальные пенсии. Их проиндексируют на 14,75%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Повышение связано с ростом прожиточного минимума, и оно затронет тех, кто получает социальные выплаты: людей с инвалидностью, граждан без трудового стажа и семьи, потерявшие кормильца.

Поддержка будет осуществляться как из федерального, так и из региональных бюджетов. Если прожиточный минимум в регионе ниже установленного уровня, доплату обеспечит федеральный бюджет. В регионах, где этот показатель выше, разницу компенсируют местные власти.

Такое повышение пенсий позволит улучшить материальное положение граждан, для которых социальные выплаты являются основным источником дохода. Эксперты отмечают, что индексация поможет компенсировать рост цен и поддержать наиболее уязвимые категории населения.

Власти продолжают работать над улучшением системы соцподдержки, и это не последнее повышение выплат в этом году. Напомним, что в 2023 году пенсии уже индексировались, а новая корректировка продолжает эту тенденцию.