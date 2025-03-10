Один против пятидесяти: боец "Шторма" рассказал о героическом бое

Боец отряда "Шторм" с позывным Забар рассказал о бое, который мог стать последним в его жизни. Весной прошлого года он в одиночку сдерживал атаку ВСУ в Белгородской области. В течение трёх суток он уничтожил 20 украинских боевиков и ранил ещё 30.

Забар рассказал, что запасы боеприпасов были на исходе, но он продолжал забрасывать противника гранатами. Когда сил практически не осталось, он был готов подорвать себя, но в последний момент его спасли товарищи.

"Я так молился, как никогда в жизни", — признаётся боец в беседе с RT.

Военный путь Забара начался ещё в 1990-х. Он участвовал в четырёх вооружённых конфликтах, а в 2014 году воевал в разведывательно-диверсионном отряде "Викинг". Именно тогда его благословила на битву жена.

За этот подвиг он представлен к званию Героя России, но награду пока не получил. Однако для него главной наградой стало то, что атака была остановлена, а его товарищи остались в живых.

История Забара — это пример настоящего мужества и стойкости. Его подвиг навсегда останется в истории защиты Белгородской области.