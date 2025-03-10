Учёные оживили свинью через час после смерти – что это значит для людей?

Учёные сделали сенсационное открытие: смерть может быть не концом. В рамках эксперимента биологи оживили свинью спустя час после зафиксированной смерти. Исследователи доказали, что даже после остановки сердца клетки мозга продолжают функционировать. Это даёт надежду, что подобный процесс возможен и у человека.

Этот эксперимент вызвал бурные дискуссии в научных кругах. Многие заговорили о перспективах криогенной заморозки. Если мозг сохраняет активность после смерти, возможно, в будущем удастся «пробуждать» людей, находящихся в состоянии анабиоза.

Уже известны случаи, когда медики спасали людей после длительного состояния клинической смерти. В Великобритании женщину удалось вернуть к жизни после 7 часов гипотермии – её температура упала до 18 градусов, но врачи смогли её реанимировать.

Учёные продолжают изучать этот феномен. Если механизмы восстановления клеток мозга будут изучены, это может перевернуть представление о границах жизни и смерти. Возможно, медицина будущего сможет оживлять людей спустя часы, а то и дни после остановки сердца.