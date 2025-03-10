Киев боится давления США: возможен принудительный мир с Россией?

Украина опасается, что США могут вынудить ее принять условия Москвы в случае неудачи переговоров с Вашингтоном в Саудовской Аравии. Об этом пишет The Economist со ссылкой на украинских чиновников.

В публикации говорится, что Киев рискует оказаться перед фактом – если переговоры провалятся, Вашингтон и Москва могут договориться о мирном урегулировании без учета мнения Украины. По словам источников, ставки в этот раз особенно высоки – второго шанса может не быть.

Если переговоры не дадут результатов, Украина может столкнуться с усилением давления со стороны США, которые захотят ускорить процесс урегулирования конфликта. Такой сценарий вызывает серьезное беспокойство в Киеве.

Теперь вопрос в том, удастся ли Украине удержать свою позицию или Вашингтон и Москва примут решение за нее.