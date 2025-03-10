Она сказала да! SHAMAN официально подтвердил отношения с Мизулиной

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, удивил поклонников неожиданным признанием. Во время концерта "Ты моя" он пригласил на сцену главу "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину и официально заявил, что они пара.

Мизулина вышла в белом платье, а SHAMAN вручил ей букет цветов. После этого он признался: "Все гадали, что между нами. Официально заявляю — мы встречаемся, мы вместе!". В ответ Екатерина сказала "Да", а зал взорвался аплодисментами.

После признания SHAMAN исполнил песню "Ты моя", обнимая возлюбленную. Поклонники тут же начали обсуждать это событие, а ранее Мизулина намекала, что расскажет о личной жизни "в конце недели".

Теперь официально: SHAMAN и Екатерина Мизулина вместе!