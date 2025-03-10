Деньги на карту от незнакомца? Осторожно – это может быть ловушка

Если на вашу карту неожиданно поступили деньги, не спешите радоваться. Это может быть не случайность, а схема мошенников!

В МВД России объяснили, как действовать, если вам неожиданно перевели деньги. Первым делом проверьте баланс через мобильное приложение или интернет-банк – иногда мошенники отправляют поддельные сообщения о зачислении.

Если деньги действительно на счету, не спешите их тратить. Важно сразу же сообщить об этом в банк. Финансовая организация зарегистрирует ваше обращение и проверит, кто был отправителем и с чем связан перевод.

Не тратьте поступившие средства! В противном случае вас могут обвинить в незаконном обогащении. Если деньги принадлежат другому человеку, банк потребует их вернуть, а в случае отказа можно столкнуться с судебными разбирательствами и дополнительными расходами.

Мошенники часто используют такую схему, чтобы потом обвинить получателя в краже или втянуть его в серые финансовые операции. Чтобы защитить себя, всегда проверяйте информацию и не поддавайтесь на провокации.

Если у вас возникли сомнения, сразу же обращайтесь в банк или правоохранительные органы. Будьте бдительны и защищайте свои финансы!