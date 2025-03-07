Буйнов скрывается? Певец пропустил эфир телешоу, посвящённый ДТП с его участием

Народный артист Российской Федерации Александр Буйнов, ставший виновником ДТП в Москве, не появился на съёмках телешоу "Пусть говорят", хотя и обещал.

В эфире Первого канала должна была выйти передача с участием певца, посвящённая аварии, которую он устроил в Подмосковье. 26 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе Буйнов сбил воспитательницу детского сада Аллу Николаевну.

Пострадавшая женщина до сих пор находится в больнице. Артист обещал оказать ей всю необходимую помощь.

Однако в студии программы Буйнов так и не появился. Как оказалось, накануне записи передачи его самого госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Об этом он успел предупредить сына Аллы Николаевны.

В сети до сих пор идут обсуждения по поводу произошедшего, так как остаётся неясным, как повёл себя певец в момент аварии. Пострадавшая утверждает, что он не подошёл к ней помочь, очевидцы говорят, что Буйнов осматривал автомобиль, а директор артиста настаивает, что тот предлагал отвезти женщину в больницу.