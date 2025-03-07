Фильм стал пророческим: 46-летняя Миронова приоткрыла завесу жизни пятилетнего сына

Народная артистка РФ Мария Миронова призналась, что её младший сын Фёдор серьёзно увлёкся фигурным катанием после того, как она снялась в фильме "Роднина".

Актриса сыграла в картине, которая посвящена легендарной советской фигуристке Ирине Родниной. На экране Мария Миронова исполнила роль матери фигуриста.

"Для меня этот фильм оказался пророческим. После того как я отснялась в этом фильме, мой сын через энное количество месяцев занялся серьёзно фигурным катанием. Теперь часть моей жизни я провожу на льду, причём очень большую часть", — призналась актриса.

Мария Миронова назвала всех матерей, воспитывающих будущих спортсменов, героинями. Она подчеркнула, что эти женщины обладают невероятной стойкостью и силой духа.

Дочь известного советского актёра Андрея Миронова стала мамой во второй раз в 46 лет, сейчас её младшему наследнику пять лет. Он родился в Греции. Старший сын актрисы Андрей играет в театре "Ленком".