Сосуды всему виной: Агата Муцениеце объяснила, почему у неё постоянно красный нос

Актриса Агата Муцениеце поделилась с поклонниками секретом, почему её нос всегда красный. Она объяснила это особенностью своего организма.

Бывшая жена Павла Прилучного, в беседе с фанатами, отметила, что её часто спрашивают о "красном носе". По словам актрисы, это связано с её уникальным строением лица, в котором сосуды расположены близко к поверхности кожи.

"У меня такая физиология: когда мне становится холодно, а здесь довольно прохладно, у меня сразу краснеет нос. Что я могу с этим поделать?" — с юмором заметила артистка.

Она добавила, что давно привыкла к этой особенности и даже считает её привлекательной.

Недавно стало известно, что бывший супруг Муцениеце подал в суд новый иск с требованием снизить алименты на старших детей, так как их 12-летний сын Тимофей проживает с ним.