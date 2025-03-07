Не рехаб: Глюкоза интригует, где она

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, в необычном образе обратилась к своим поклонникам. Она опровергла слухи о том, что проходит лечение в реабилитационном центре.

В кадре артистка предстала без волос, с непонятным гримом на лице. При этом она подчеркнула, что с ней всё в порядке.

"Ребятушки, сегодня открыла новость. Все пишут, что я в рехабе. Но я не там, я в другом месте. Скоро узнаете, в каком", — написала Глюкоза в своём Telegram-канале.

В прошлом году певица оказалась в центре скандала после выступления на одном из концертов в состоянии, которое можно описать как изменённое. Она не попадала в слова и постоянно трогала себя за интимные места.

Артистка объяснила, что причиной подобного поведения стали антидепрессанты, которые она начала принимать после смерти бабушки и на фоне травли со стороны бывшего продюсера Максима Фадеева.