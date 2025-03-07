26-летний актёр Глеб Калюжный отправляется служить: поворот не хуже, чем в кино

Молодой и популярный актёр Глеб Калюжный, известный по ролям в фильмах "Вампиры средней полосы", "Красный шёлк" и "Трудные подростки", отправится на военную службу 16 апреля. Об этом сообщает "Коммерсант".

26-летний артист, против которого было возбуждено уголовное дело из-за уклонения от воинской службы, самостоятельно явился к следователю в сопровождении адвоката и директора. Допрос длился около трёх часов.

В ходе беседы Калюжный частично признал свою вину, после чего отправился в военкомат Тверского района. Там ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей и вручена повестка на 20 марта. По этой повестке актёр обязан прибыть в единый пункт призыва на военную службу на улицу Яблочкова.

Ожидается, что в пункте призыва актёру выдадут ещё одну повестку, а 16 апреля Глеб Калюжный отправится в воинскую часть. Сам актёр, его представитель и адвокат отказались давать комментарии по этому поводу.

Глеб Калюжный известен зрителям по своим ярким ролям в кино и на телевидении.