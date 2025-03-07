Совсем не Золушка: брат Меган Маркл рассказал, как на самом деле жила герцогиня в детстве

Сводный брат герцогини Сассекской Меган Маркл, Томас Маркл, публично обвинил свою сестру во лжи. Это произошло после того, как Меган в новом кулинарном шоу "С любовью, Меган" рассказала о своём трудном и бедном детстве.

Меган Маркл заявила, что якобы часто оставалась дома одна, чувствовала себя одиноко, а питалась чем придётся — фастфудом и полуфабрикатами.

Однако, даже члены семьи бывшей актрисы были возмущены её словами. Томас Маркл заявил, что их детство было не таким уж и плохим, как его пытается представить Меган. Он также подчеркнул, что отец, которого она публично вычеркнула из своей жизни, дал ей всё необходимое.

"Мы не были бедными. Весь мир знает, как она относилась к своей семье, особенно к отцу, который дал ей всё. Вот почему никто не поверит в эту историю", — цитирует Томаса The New York Post.

Многие согласились с Томасом Марклом и отметили, что шоу получилось скучным и наполненным фальшивыми эмоциями.