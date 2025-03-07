Украина под зонтиком НАТО? Италия выступила с неожиданной инициативой

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони предложила радикальный вариант защиты Украины. Она считает, что страна может получить гарантии безопасности НАТО без официального вступления в альянс. Об этом пишет Financial Times.

"Я думаю, что это была бы стабильная, прочная, эффективная гарантия безопасности, больше, чем некоторые из предложений, которые я вижу", — заявила Мелони.

Она добавила, что обсуждает этот вопрос с другими странами НАТО. А тем временем в США Дональд Трамп размышляет, как снять с себя обязательства по защите союзников.