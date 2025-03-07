Российские войска прорвали оборону в Курской области и движутся вперед. Об этом сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". По его данным, российская армия активно контратакует в районе госграницы, угрожая окружением украинских подразделений в Судже.

Сообщается, что войска продвинулись на пять километров в районе Гуевого, преодолев сопротивление ВСУ. Украинские аналитики признают — логистика их армии в Курской области практически разрушена. Оборонительные позиции ослаблены, а российская армия продолжает наступление.

Как дальше развернутся события? Следим за развитием ситуации.