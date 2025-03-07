Лукашенко велел копать глубже! В Белоруссии начали искать редкоземельные металлы – что планируют найти?

В Белоруссии начался поиск редкоземельных металлов! Президент Александр Лукашенко дал поручение изучить недра страны и выяснить, какие ресурсы скрываются в земле. Внимание специалистов сосредоточено на Гомельской и Гродненской областях. Именно там, по мнению геологов, могут находиться залежи редкоземельных металлов.

"Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", — заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что редкоземельные элементы играют ключевую роль в современной промышленности, и их добыча может серьезно повлиять на экономику страны.

Исследования пройдут в несколько этапов. Первый — это анализ почвы и пород, который завершится к концу первого квартала 2025 года. Если результаты будут положительными, добыча может начаться уже в 2026 году и продлится, как минимум, до 2030 года.

Редкоземельные металлы востребованы во всем мире — их используют в электронике, производстве аккумуляторов, оборонной и космической промышленности. Если в Белоруссии подтвердят их наличие в промышленных объемах, страна сможет выйти на новый уровень в добыче полезных ископаемых.

Пока же власти ведут переговоры о финансировании поисковых работ. Эксперты считают, что проект потребует крупных вложений, но в случае успеха инвестиции могут многократно окупиться.