Непробиваемый монстр: в зоне СВО засекли бронемашину, выдержавшую ракетный удар

На передовой СВО заметили необычно укрепленный бронетранспортер. Telegram-канал «Уголок Ситха» опубликовал кадры модернизированного МТ-ЛБ, оснащенного дополнительными листами брони, противодроновыми ловушками и даже противоминным тралом.

По словам авторов видео, эта боевая машина уже испытана в бою – она выдержала попадание противотанковой ракеты и нескольких ударов дронов-камикадзе. Бойцы сами доработали бронетранспортер, превратив его в настоящую крепость на гусеницах.

Ранее сообщалось, что российские военные устанавливали на МТ-ЛБ стальной каркас и резиновую защиту, создавая дополнительное десантное отделение. Инженерные доработки помогают бронетехнике оставаться в строю даже после серьезных повреждений.