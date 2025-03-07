Подготовка к штурму Крыма? ВСУ тайно накапливают флот и беспилотники

Военный блогер Михаил Звинчук заявил о признаках возможного наступления Украины на Крым. Он отмечает три ключевых фактора.

Первый – значительное количество катеров, поставленных Западом. Большую часть их ВСУ не использовали, а те, что уничтожены, – лишь малая часть.

Второй – активное развитие беспилотников. Украина увеличивает их производство, и точечные удары не снижают этот потенциал.

Третий – тренировки десантных групп. Их фиксируют в разных точках Черноморского побережья, включая Очаков, Вилково и Днестровский лиман.

Однако сам блогер считает полномасштабное наступление маловероятным. По его словам, у Украины сейчас есть более насущные проблемы. Но провокация для пиара исключена не полностью.