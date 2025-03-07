Неожиданный поворот: ученые признали популярное женское заболевание заразным

Врачи Мельбурнского центра сексуального здоровья заявили: бактериальный вагиноз теперь классифицируется как инфекция, передающаяся половым путём. Они объяснили, что заболевание вызывается ростом патогенных бактерий во влагалище, сопровождается зудом, жжением и неприятным запахом. Теперь ясно: основной путь заражения – секс.

Специалисты предупреждают, что бактериальный вагиноз может привести к бесплодию, преждевременным родам и даже смерти новорождённого. Кроме того, болезнь увеличивает риск заражения другими ИППП. По данным ВОЗ, она есть у трети женщин мира – это 1,3 миллиарда человек.

Профессор Катриона Брэдшоу уверена: если лечить не только женщин, но и их партнёров, риск рецидивов снизится. Ведь болезнь распространяется так же, как хламидиоз, а основные факторы риска – частая смена партнёров и отказ от презервативов.

Эксперты советуют внимательно следить за симптомами и обращаться к врачу при первых признаках. Ведь инфекция может нанести серьёзный удар по здоровью.