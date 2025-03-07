Эти машины больше не считаются "роскошными" – но что теперь в списке и вам придётся достать свой кошелёк

С 2025 года налог на роскошь в России кардинально изменится. Если раньше повышенную ставку применяли к машинам стоимостью от 3 миллионов рублей, теперь минимальный порог вырос до 10 миллионов. Это значит, что массовые модели больше не подпадают под этот налог.

Но премиальные автомобили по-прежнему остаются в списке. В него вошли Volvo, Lexus, BMW, Mercedes, Ferrari и другие известные марки. Кроме того, китайские бренды, такие как LiXiang, Voyah и Zeekr, тоже попали под повышенное налогообложение.

Почему решили пересмотреть налог? Всё просто: резкий рост цен на авто привёл к тому, что даже недорогие модели начали попадать в категорию «роскошных». Чтобы исправить ситуацию, власти изменили критерии.

Как это отразится на автовладельцах? Тем, чьи машины стоят менее 10 миллионов, волноваться не о чем – они больше не будут платить дополнительный налог. А вот владельцам дорогих авто придётся раскошелиться. Например, если мощность двигателя превышает 300 л.с., налог может доходить до 135 тысяч рублей в год.

Обновлённый список уже опубликован. Проверьте, есть ли в нём ваш автомобиль!