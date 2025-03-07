Когда можно ехать, если пешеход ещё на переходе? Разъяснение ГИБДД

Пешеходный переход – зона, где водитель обязан быть особенно внимательным. По закону он должен пропустить человека, переходящего дорогу. Но нужно ли ждать, пока пешеход полностью пересечёт проезжую часть? Ответ на этот вопрос волнует многих водителей.

Если переход узкий – всё просто: пешеход должен дойти до тротуара. А если дорога широкая? Если человек только начал движение с противоположной стороны? Или он уже прошёл несколько полос? Разобраться в этом помог Верховный суд.

Важный момент – понятие «уступить дорогу». Это не значит, что водитель обязан стоять и ждать, пока пешеход полностью покинет проезжую часть. Главное – не мешать ему! То есть, если человек не меняет темп, не останавливается и не ускоряется из-за автомобиля, движение разрешено.

Но если водитель поедет так, что пешеход вынужден ускориться, замедлиться или вовсе остановиться – это уже нарушение. А за него предусмотрен штраф от 1500 до 2500 рублей. Если нарушение повторяется в течение года, сумма может увеличиться.

Опытные водители знают: на дороге главное не только соблюдать ПДД, но и учитывать поведение других участников движения. Ведь пешеходы реагируют по-разному: кто-то замешкается, кто-то испугается и отступит назад. Если есть сомнения – лучше подождать несколько секунд и убедиться, что движение безопасно.

Так что не всегда нужно стоять на переходе, но и торопиться не стоит. Будьте внимательны, соблюдайте правила и помните: безопасность – прежде всего!