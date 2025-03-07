Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал громкое заявление. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, польский лидер Дональд Туск и Владимир Зеленский не заинтересованы в завершении конфликта. Он уверен — конфликт им нужен, чтобы сохранить власть.

Кроме того, Володин упомянул главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По его мнению, её планы по милитаризации Европы также направлены на удержание политических позиций, а не на реальную безопасность.

Политик считает, что Евросоюз переживает серьёзный кризис. И в ближайшее время станет ясно, пойдут ли европейские лидеры на шаги в интересах своих граждан или выберут путь конфронтации.