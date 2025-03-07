"Сознательно шли на гибель": Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери погибшего героя СВО

Президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на рассказ матери погибшего бойца о его подвиге. Во время встречи с представителями фонда "Защитники Отечества" женщина рассказала, что её сын вместе с товарищами получил приказ занять высоту и обозначить огневую точку противника. Они понимали, что это путь в один конец, но выполнили задачу, спасая отряд.

После этого рассказа Путин на мгновение замолчал, подбирая слова.

"Мне трудно комментировать, парни, конечно, герои. Сознательно идут на гибель, чтобы спасти своих товарищей", — отметил президент.

Он добавил, что такой героизм возможен только в России. По его словам, это часть национального характера.