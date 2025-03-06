Доллар выше 90 рублей: спрогнозированы курсы иностранной валюты на следующую неделю

На следующей неделе доллар может закрепиться выше 90 рублей, евро – выйти к 97 рублям, а юань – подняться до 12,6 рубля. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

По его словам, рост курса связан с завершением налогового периода и увеличением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. Кроме того, геополитическая ситуация остается неопределенной.

Однако аналитики отмечают: если появится конкретика по переговорам России и США, рубль может локально укрепиться. Пока же российская валюта продолжает ослабевать.

Следим за изменениями курсов валют.