Временные дорожные знаки: почему за их игнорирование могут оштрафовать?

Временные дорожные знаки на автомагистралях и городских дорогах обладают более высоким приоритетом, чем постоянные. Однако некоторые водители не воспринимают их всерьез, что может привести к штрафам.

ГАИ напоминает: камеры и мобильные комплексы фиксации уже давно отслеживают нарушение временных ограничений. Например, если водитель движется со скоростью 99 км/ч в зоне, где установлен лимит 50 км/ч, ему грозит штраф от 1500 до 2250 рублей. При повторном нарушении сумма может вырасти до 3750 рублей.

Особую осторожность стоит соблюдать на платных трассах: там система камер мгновенно адаптируется к новым ограничениям, а превышение скорости может дорого обойтись.

Следите за знаками и будьте внимательны на дорогах!