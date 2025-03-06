Тайный визит: зачем Валерий Меладзе приезжал в Москву?

Певец Валерий Меладзе был замечен в Москве, несмотря на отказ от выступлений в России. Telegram-канал Mash сообщает, что артист прилетал в столицу по бизнес-вопросам, но не афишировал свой визит.

Неделю назад его заметили в аэропорту Шереметьево, откуда он отправился на концерт в Баку. Очевидцы говорят, что Меладзе вел себя вежливо, но предпочел уединиться в VIP-зале.

Официально певец отказывается от корпоративов в России, объясняя это плотным графиком. Однако организаторы полагают, что на самом деле он избегает возможного скандала в прессе.