Прорыв в онкологии? Аптечный препарат оказался эффективным в борьбе с онкологией

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что обычный аспирин может стать важным элементом в борьбе с раком.

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что препарат усиливает активность T-клеток, подавляя выработку тромбоксана А2 — вещества, снижающего иммунный ответ. В экспериментах на мышах аспирин помог уменьшить количество метастазов в легких и печени.

Авторы исследования считают, что в будущем аспирин можно будет включить в комбинированную терапию рака наряду с другими методами лечения. Уже известно, что он снижает риск развития некоторых видов опухолей, включая рак печени.

Будут ли результаты подтверждены на людях? Исследования продолжаются.