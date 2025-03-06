Monster High хотят запретить? Депутат просит проверить кукол в гробах

Депутат Госдумы Алексей Говырин направил запрос в Роспотребнадзор с просьбой проверить законность продажи кукол Monster High в гробах.

По словам парламентария, к нему обратились пользователи соцсетей, обеспокоенные наличием в детских товарах элементов, которые могут вызвать страх у детей. На упаковках кукол стоит маркировка «4+», что означает, что они предназначены для малышей от четырех лет.

Говырин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову провести экспертизу этих игрушек и проверить, не наносят ли они вред детской психике. По его мнению, детские товары не должны провоцировать страх или агрессию.