Россиянка с онкологией застряла в Таиланде: на возвращение в Москву нужно 750 тысяч

Россиянка Лариса Муравлева, которой в Таиланде диагностировали рак, не может вернуться в Москву из-за высокой стоимости медицинской транспортировки.

Женщина прошла лучевую терапию в Бангкоке, и ее состояние улучшилось. Врачи разрешили перелет, но семья столкнулась с новой проблемой — необходима сумма в 750 тысяч рублей.

Родственники уже потратили 1,2 миллиона рублей на лечение. Только один сеанс МРТ обошелся им в 115 тысяч. Теперь, чтобы вернуться домой, они должны оплатить услуги медицинской транспортной компании и сопровождение врача в полете, что стоит еще 200 тысяч рублей.

Сейчас семья Муравлевой ищет способы собрать нужные средства, чтобы доставить женщину в Россию.