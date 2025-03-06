Алкоголь теперь только два часа в день: как это сказалось на продажах в российском регионе?

С 1 марта в Вологодской области начали действовать строгие ограничения на продажу алкоголя. Теперь купить спиртное можно только в будние дни с 12 до 14 часов.

Результат не заставил себя ждать – в первый же день продажи алкоголя в торговых сетях региона упали в два раза. Однако эксперты полагают, что окончательная картина станет ясна лишь спустя несколько недель, когда покупатели адаптируются к новым правилам.

Инициатором ограничений стал губернатор Георгий Филимонов. Он уверен, что такая мера поможет снизить уровень смертности и улучшить демографическую ситуацию. Власти также намерены полностью убрать с рынка федеральные сети «Красное & Белое» и «Бристоль».

На фоне новых правил алкомаркеты начали закрываться, а владельцы помещений уже ищут новых арендаторов. Чем закончится борьба с алкоголем – покажет время.