Новая фаза боев в Курской области: российские войска наступают

5 марта в Курской области началась новая фаза боевых действий. По данным Telegram-канала "Рыбарь", российские войска перешли в наступление сразу на нескольких направлениях — со стороны поселков Свердликово, Уланок и Бирюковка.

Перед этим российские военные провели успешную диверсию на реке Локня, затруднив снабжение украинских подразделений. Несмотря на это, ВСУ не планируют отступать и продолжают наносить удары по российской территории.

Авторы блога отмечают, что операция направлена на освобождение региона. Ситуация на линии фронта остается напряженной, а бои продолжаются.