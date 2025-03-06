Двойной красный, без таймеров и мигающего зелёного: новые правила работы светофоров

В российских мегаполисах тестируют новые алгоритмы работы светофоров. Изменения коснулись сразу нескольких аспектов.

Во-первых, исчезает мигающий зелёный сигнал – теперь он сразу переключается на жёлтый. Это должно предотвратить резкое ускорение водителей перед сменой сигнала. Однако многие опасаются, что камеры ГИБДД начнут фиксировать такие проезды как нарушения.

Во-вторых, убираются таймеры обратного отсчёта. Специалисты считают, что это поможет водителям сосредоточиться на сигнале светофора, а не рассчитывать момент смены цвета.

Кроме того, введён двойной красный сигнал. Это означает, что перед включением зелёного на несколько секунд загорается красный для всех направлений – это позволит водителям, находящимся на перекрёстке, спокойно завершить манёвр.

Новые стандарты пока тестируются в Москве, но если они покажут свою эффективность, их могут внедрить по всей стране.