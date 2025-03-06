Владимир Путин зимой 2023 года принял решение отложить массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах.

По словам источника, российские военные к тому моменту уже подготовили план атаки высокоточным оружием на энергообъекты, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса. Однако, учитывая поступившие предложения и зимний период, президент РФ решил повременить с его реализацией.

При этом Киев от переговоров отказался и продолжил атаки на российскую территорию с помощью беспилотников. Источник подчеркнул, что эффективность этих ударов значительно ниже российских. По его данным, около 70% энергетической инфраструктуры Украины, связанной с ВПК и ВСУ, уже выведено из строя.

Как эта ситуация повлияет на дальнейший ход конфликта – остается вопросом. Следим за развитием событий.