Звезда "Вампиров средней полосы" под следствием: Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии

Актера Глеба Калюжного, известного по сериалу «Вампиры средней полосы», обвиняют в уклонении от службы в армии. В октябре 2024 года он получил официальное уведомление о необходимости явиться в военкомат, но проигнорировал его. По информации из правоохранительных органов, у актера не было оснований для отсрочки или освобождения от службы.

Следствие уже возбудило уголовное дело по статье об уклонении от военной службы. Согласно российскому законодательству, за такое нарушение предусмотрены серьезные последствия, включая возможное лишение свободы.

Ситуация вызвала общественный резонанс. Одни считают, что известным личностям не должно быть послаблений, другие – что у Калюжного могли быть веские причины для неявки.

Ранее аналогичные случаи происходили с другими публичными фигурами, но не всегда заканчивались судом. Остается открытым вопрос: грозит ли актеру реальный срок, или он сможет урегулировать ситуацию?