Специальная военная операция может выйти на новый уровень в 2025 году. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, этот этап может включать использование всех видов вооружения.

Он также предположил, что НАТО может распасться, а Европа будет вынуждена принять любые условия России ради мира.

Подобного мнения придерживаются и другие военные эксперты. Бывший командир батальона "Спарта" Артем Жога ожидает завершения горячей фазы конфликта к весне 2025 года. Он также отмечает изменение позиции США и проблемы Украины в обороне.