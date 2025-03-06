Франция говорит об угрозе, но посол едет в Москву – Захарова задалась вопросом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в целесообразности визита нового французского посла в Москву. Она напомнила, что президент Франции Эммануэль Макрон продолжает агрессивную риторику в адрес России, заявляя, что мир в Европе не является приоритетом для Парижа.

По словам Захаровой, посол недавно говорил о желании развивать отношения с Россией, но теперь его визит вызывает вопросы. Особенно на фоне слов Макрона о необходимости "утихомирить" Москву и усилении роли ядерных сил Франции в Европе.

Ранее Макрон выступил с жесткими заявлениями, назвав Россию угрозой и заговорив о возможном размещении европейских войск на Украине. Как эти заявления сочетаются с дипломатией — остается открытым вопросом.