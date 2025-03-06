Учения вышли из-под контроля: в Южной Корее сброшены бомбы на жилые дома

В Южной Корее военные учения привели к трагедии. Боевой самолет KF-16 случайно сбросил восемь бомб за пределами полигона. Одна из них попала на жилую деревню Ногок.

По последним данным, число пострадавших возросло до 15 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Маневры проходили в провинции Кёнгидо, участвовали южнокорейские ВВС, сухопутные войска и американские подразделения. Где упали остальные бомбы и есть ли еще разрушения – пока неизвестно.

Власти расследуют инцидент. Следим за развитием событий.