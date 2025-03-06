Весенний сюрприз: где в России 8 марта будет по-настоящему тепло?

На 8 марта природа приготовила россиянам контрастный подарок. В центре страны, на юге и в Северо-Западном федеральном округе ожидается потепление. В Москве и соседних регионах воздух прогреется до +10°C, а в Калининграде и на Кубани — до +15°C.

Но для жителей Сибири и Дальнего Востока праздник будет морозным. В некоторых районах температура опустится до -48°C. В Ямало-Ненецком округе прогнозируют ниже -30°C.

Синоптики советуют жителям холодных регионов не забывать о теплой одежде, а остальным — наслаждаться солнечным праздником.